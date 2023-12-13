Генштаб: ЗСУ відбили 45 атак Росії на Авдіївському напрямку протягом дня

Протягом доби на фронті зафіксували 89 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 13 грудня.

За даними командування, російські війська завдали 10 ракетних та чотири авіаційних удари по населених пунктах України та позиціях Сил оборони, а також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на північних напрямках залишається без суттєвих змін.

За зведенням, ЗСУ протягом доби відбили:

12 атак Росії на Куп’янському напрямку біля Синьківки, ще дві східніше Петропавлівки

дві атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів на Донеччині (Лиманський напрямок)

шість атак російських загарбників на Бахмутському напрямку, біля Іванівського та Андріївки

загалом 45 російських атак на Авдіївському напрямку: східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського, де російська армія «безуспішно намагалася прорвати оборону» українських сил

11 атак на позиції на Мар’їнському напрямку, біля Новомихайлівки та Красногорівки

шість атак біля Роботиного та західніше Вербового на Запоріжжі

На Шахтарському напрямку наступальних дій армії РФ не фіксували.

Сили оборони «надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області», додає штаб.

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Командування звітує про п’ять авіаційних ударів ЗСУ по місцях зосередження російського особового складу та техніки, а також про ураження російського пункту управління і двох районів скупчення живої сили та техніки ракетними військами.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Росія накопичує сили для подальших штурмових дій в районі Мар’їнки. Водночас оборона міста триває, заявив він.