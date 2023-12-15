Лисак: через російські обстріли Нікополя поранені бабуся та онука

Російські війська чотири рази протягом дня обстріляли Нікополь, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 15 грудня.

За його словами, російські загарбники випустили близько 15 артилерійських снарядів по місту.

«Постраждали бабуся з онукою. 83-річна жінка з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя госпіталізована. 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома», – заявив Лисак.

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Голова області додав, що обстріли пошкодили магазин, 14 приватних будинків, 10 господарських споруд, а також три гаражі, сім парників, автомобіль, лінії електропередачі та газогін.

На решті території області, за даними місцевої влади, обстрілів не було, попри повітряні тривоги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.