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Лисак: російські війська випустили 11 дронів-камікадзе по Нікопольщині, двоє чоловіків поранені

Наслідки попередніх обстрілів Нікополя, 8 грудня 2023 року
Наслідки попередніх обстрілів Нікополя, 8 грудня 2023 року

Російські війська протягом дня обстрілювали Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську сільську громади – про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 20 грудня.

За його даними, російська армія випустила по району 11 дронів-камікадзе та п’ять разів обстріляла його з артилерії.

«Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців – 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома», – заявив Лисак.

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Голова області додав, що в місті пошкоджені 11 приватних будинків, вісім господарських споруд, автомобілі і зупинка транспорту. Обстріли також зачепили лінію електропередач. Руйнувань також зазнали господарська споруда та дві машини в Мирівській громаді.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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