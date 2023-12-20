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На Херсонщині через російські обстріли поранені 16 людей, зокрема четверо дітей – влада

За даними влади, над деокупованою частиною Херсонщини сили ППО збили шість дронів Shahed
За даними влади, над деокупованою частиною Херсонщини сили ППО збили шість дронів Shahed

На Херсонщині минулої доби внаслідок російських обстрілів були поранені 16 людей, зокрема четверо дітей, повідомила обласна військова адміністрація вранці 20 грудня.

«За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА й авіації. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкт критичної інфраструктури і заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення і човнову станцію у Херсоні», – повідомили в ОВА.

За даними влади, над деокупованою частиною Херсонщини сили ППО збили шість дронів Shahed.

Раніше Повітряні сили повідомили про збиття 18 дронів у ніч на 20 грудня в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської і Кіровоградської областей.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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