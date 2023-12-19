Число постраждалих через обстріл Херсона зросло, госпіталізували матір з трьома дітьми – влада

Кількість постраждалих через російську атаку Херсона зросла до 9 людей, серед них – четверо дітей, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Під час вечірнього обстрілу Херсона російськими окупантами постраждали 9 людей, з них 4 – діти (13, 4, 2 і 10 років). Чотирьох травмованих – матір з трьома дітьми госпіталізовано. Стан середній. У них контузія і вибухова травма», – написав він у телеграмі.

За його даними, ще п’ятьом пораненим – дитині та чотирьом дорослим – надали медичну допомогу на місці.

Пізно ввечері 19 грудня місцева влада інформувала, що внаслідок російської атаки дронами у Херсоні постраждали дві людини, серед них – дитина. Також повідомлялось про російський масований обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.