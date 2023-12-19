Через атаку дронами у Херсоні постраждали жінка і дитина – влада

Внаслідок російської атаки дронами у Херсоні постраждали дві людини, серед них є дитина,повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Ворог атакував Херсон дронами! У місті чути роботу мобільних бригад. Іде збиття. Є, на жаль, прильоти. Двоє постраждалих, з них одна дитина», – написав він у телеграмі.

У Херсонській ОВА уточнили, що внаслідок атаки поранена дитина та жінка, їм надають допомогу медики. Є пошкодження закладу освіти, осель та та гаражів.



Близько 22:30 місцева влада повідомила про російський масований обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.