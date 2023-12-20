Повітряні сили повідомили про збиття 18 дронів у ніч на 20 грудня

Російські війська в ніч на 20 грудня атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава), повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Усього зафіксовано пуски 19 «Шахедів», 18 з яких знищено силами і засобами Повітряних сил і Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської і Кіровоградської областей», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, загарбники завдали удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині. Попередньо обійшлося без постраждалих, кажуть військові.

Вночі керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники Shahed, якими війська РФ атакували Київ, на підльоті до міста.

«За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв і руйнувань», – написав він у телеграмі.

У КМВА уточнили, що це вже п’ята повітряна атака на Київ у грудні, друга поспіль – дронами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.