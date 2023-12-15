Атака дронів триває: у Києві повідомили про роботу ППО

У Києві на тлі атаки російських дронів працює протиповітряна оборона, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Ще одна група БПЛА рухається в бік Києва. Наразі роботу ППО чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Перебувайте в укриттях», – написав він у телеграмі.

Згодом Кличко повідомив про вибухи в Подільському районі Києва і додав, що «ворожі цілі – в бік центру столиці».

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що в передмісті столиці працює ППО.

Повітряні сили Збройних сил України ввечері 15 грудня заявили про загрозу ударних безпілотників у кількох областях.

«Рух ударних БпЛА: в Чернігівській області (район Ніжина) і на межі Сумської і Чернігівської областей, курс західний; декілька груп в Яготинському районі Київської області, курс західний; на Миколаївщині, курс західний/північно-західний; у Кіровоградській області, курс північно-західний (Кропивницький). БпЛА в Бориспільському районі в напрямку Києва. БпЛА в Броварському районі, курсом на Київ», – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога на даний час оголошена в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях.

У ніч проти 15 грудня російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, усі 14 дронів збили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.