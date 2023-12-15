Повітряні сили попереджають про загрозу ударних дронів на сході та півночі

На Запоріжжі та Дніпропетровщині існує загроза ударів безпілотників, заявляють Повітряні сили 15 грудня.

«Групи ударних БПЛА з Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини», – заявляє командування.

Крім того, військові застерегли щодо дронів-камікадзе на півночі:

«Ще декілька груп ударних БпЛА з північно-східного напрямку, курсом на Краснопільський район Сумської області».

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Згодом військові повідомили, що ударні безпілотники рухаються з Сумської області на Полтавську.

Наразі повітряна тривога триває на Сумщині, Полтавщині та в чотирьох східних областях.

У ніч проти 15 грудня російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, усі 14 дронів збили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.