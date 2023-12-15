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Росія: влада заявляє про «збиття безпілотників» у Курській області

Про це повідомив, зокрема, губернатор Курської області Росії Роман Старовойт
Про це повідомив, зокрема, губернатор Курської області Росії Роман Старовойт

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що протиповітряна оборона збиває безпілотники на території області – про це він написав у своєму телеграмі 15 грудня.

«Наразі вже збиті чотири БПЛА», – стверджує Старовойт.

Міністерство оборони Росії також заявило про збиття дронів, звинувативши в атаці Україну.

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Перед цим місцеві телеграм-канали поширювали відео нібито вибухів над Курськом. Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити цю інформацію незалежно.

За півтора року війни з Україною російська влада неодноразово про атаки безпілотників на регіони Росії. Регіональна влада РФ переважно стверджує, що атаки відбуваються з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.

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