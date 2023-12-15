Росія: влада заявляє про «збиття безпілотників» у Курській області

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що протиповітряна оборона збиває безпілотники на території області – про це він написав у своєму телеграмі 15 грудня.

«Наразі вже збиті чотири БПЛА», – стверджує Старовойт.

Міністерство оборони Росії також заявило про збиття дронів, звинувативши в атаці Україну.

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Перед цим місцеві телеграм-канали поширювали відео нібито вибухів над Курськом. Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити цю інформацію незалежно.

За півтора року війни з Україною російська влада неодноразово про атаки безпілотників на регіони Росії. Регіональна влада РФ переважно стверджує, що атаки відбуваються з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.