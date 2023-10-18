У СБУ підтвердили атаку дронами по військовій базі біля аеродрому у Курській області РФ

У ніч на 18 жовтня дрони від Служби безпеки України атакували військовий табір біля аеродрому «Халіно» у Курській області РФ. Про це повідомили джерела Радіо Свобода в СБУ.

Повідомляється, що СБУ організувала «бавовну» в польовому таборі біля села Постоялі двори, де неподалік від військового аеродрому, за даними української спецслужби, розміщувались до 3000 російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість втрат уточнюється. В СБУ кажуть, що ураження були «потужними», і що зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані. У редакції поки немає супутникових знімків, щоб додатково підтвердити ушкодження.

Офіційної позиції від російської сторони щодо втрат немає. Телеграм-канали у РФ писали про звуки вибухів і зафіксовану «велику кількість» БПЛА в Курській області РФ.

Водночас раніше Міністерство оборони РФ заявило про 28 збитих безпілотників над територією Росії в ніч на 18 жовтня – крім Курської, згадувалися також Бєлгородська область та акваторія Чорного моря. Російська влада в особі губернатора Курської області Романа Старовойта заявила, що над Курським районом близько 5-ї години ранку було збито шістьох безпілотників літакового типу, чотири – придушено засобами РЕБ.