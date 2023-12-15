«Загроза не минула». Кличко повідомив про ще дві групи дронів, які рухаються у бік Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в бік Києва з Чернігівщини рухаються ще дві групи ударних безпілотників, запущених Росією.

«Загроза не минула», – написав він у телеграмі.

«БпЛА з півночі заходять в Чернігівський район, курс – південно-західний», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Раніше в Києві було чути звуки вибухів, влада повідомила про роботу протиповітряної оборони і закликала перебувати в укриттях.

Повітряні сили Збройних сил України ввечері 15 грудня заявили про загрозу ударних безпілотників у кількох областях.

Повітряна тривога на даний час оголошена в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях.

У ніч проти 15 грудня російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, усі 14 дронів збили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.