Сили ППО збили усі «шахеди» на підльоті до Києва – КМВА

Сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники Shahed, якими війська РФ атакували Київ, на підльоті до міста, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва. За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань», – написав він у телеграмі.



За попередньою інформацією, безпілотники прямували до Києва з південного напрямку – з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області.

У КМВА уточнюють, що це вже пʼята повітряна атака на Київ у грудні, друга поспіль – дронами.

У Києві о 22:57 оголосили повітряну тривогу. До цього у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Київській областях оголосили про загрозу застосування ударних БПЛА. Станом на 00:40 у більшості областей вже оголосили відбій.