У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

У столиці України о 22:57 оголосили про небезпеку, раніше у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Київській областях оголосили про загрозу застосування ударних БПЛА.

У КМВА повідомили, що у передмісті столиці працює ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.