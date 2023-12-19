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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

У столиці України о 22:57 оголосили про небезпеку, раніше у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Київській областях оголосили про загрозу застосування ударних БПЛА.

У КМВА повідомили, що у передмісті столиці працює ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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