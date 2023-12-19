В ООН зафіксували 142 випадки страт цивільних силами РФ і заявили про інші «грубі порушення» і воєнні злочини

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив 19 грудня, що Росія «значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб і об’єктів в Україні» від наслідків своїх ударів. Виступаючи в Раді з прав людини в Женеві, він наголосив, що моніторинг його офісу вказав на «грубі порушення міжнародного права і воєнні злочини, насамперед з боку сил Російської Федерації».

«Серед них 142 випадки страт цивільних осіб від лютого 2022 року на території, контрольованій збройними силами РФ або окупованій Росією. На окупованій території ми задокументували широко поширені тортури і жорстоке поводження із затриманими, включаючи сексуальне насильство, а також велику кількість насильницьких зникнень», – сказав Тюрк.

Крім того, за його словами, Росія «значною мірою» не вжила належних заходів для захисту цивільних осіб і захищених цивільних об’єктів від наслідків російських атак.

«Станом на 4 грудня мій офіс зафіксував і підтвердив понад 10 000 смертей серед цивільного населення внаслідок конфлікту з лютого 2022 року, включаючи понад 560 дітей. Було підтверджено, що ще 18 500 цивільних осіб зазнали поранення, багато з них у тяжкому стані. Справжні втрати, ймовірно, значно вищі», – наголосив Тюрк.

Верховний комісар ООН із прав людини додав, що з 1 серпня по 30 листопада цього року його місія задокументувала 2440 убитих і поранених цивільних осіб в Україні, «більшість із них від вибухової зброї широкого радіусу дії, такої як артилерійські снаряди і ракети; касетні боєприпаси; і ракети, а також так звані баражуючі боєприпаси».

За його словами, більшість цих мирних жителів були вбиті в районах Донеччини, Харківщини, Херсонщини і Запорізької області поблизу лінії фронту, і серед них була непропорційна кількість людей похилого віку, які не бажають або не можуть переселитися в більш безпечне місце.

Були також задокументовані значні втрати внаслідок ракетних ударів Росії по цілях у густонаселених житлових районах, часто далеко від лінії фронту. Одним із прикладів в ООН назвали ракетні обстріли Києва минулого тижня, в результаті яких було поранено понад 50 людей і пошкоджено кілька житлових будинків.

Крім того, міни і вибухонебезпечні предмети спричинили понад 1000 жертв серед цивільного населення з лютого 2022 року. «Ця значна кількість мін і вибухових матеріалів на великих територіях України загрожує життю, правам і засобам існування українців як у найближчій, так і в довгостроковій перспективі», – наголосили в ООН.

Там також засудили російські ракетні обстріли по зернових і транспортних об’єктів, необхідних для експорту продовольства. Такі напади загрожують критично важливому сектору економіки України і позбавляють людей у багатьох країнах критично важливого продовольства, заявив Тюрк.

Він також наголосив, що від лютого 2022 року було пошкоджено або зруйновано понад 1300 закладів освіти й охорони здоров’я в Україні – понад 100 з них за звітний період (від початку серпня до кінця листопада). Лише половина дітей в Україні можуть щодня відвідувати очні заняття, зауважили в ООН.

«На територіях, окупованих Російською Федерацією, включно з Кримом, ми задокументували випадки свавільних затримань і насильницьких зникнень місцевих чиновників, журналістів, активістів громадянського суспільства й інших цивільних осіб. Серед них – численні кримськотатарські активісти», – сказав Тюрк.

За його словами, Росія не дозволила його місії отримати доступ до жодного зі своїх місць несвободи на цих територіях, що перешкоджає повному підрахунку цих випадків.

«Але серед жертв свавільного затримання, тримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом і насильницького зникнення, задокументованих моїм офісом з 24 лютого 2022 року, щонайменше сто цивільних осіб загинули після того, як їх затримала російська влада. Щонайменше 39 із них перед смертю зазнали тортур: практика катування й інших видів жорстокого поводження широко поширена в місцях ув’язнення на окупованих Росією територіях. Багато випадків тортур, які ми задокументували, включають сексуальне насильство», – наголосив він.

Офіс Тюрка, за його словами, також не має доступу до українських військовополонених, інтернованих РФ на окуповані території.

У місії наголосили, що є лише одне вирішення «цього трагічного і далекосяжного конфлікту»: справедливий мир, і закликали Росію негайно припинити застосування сили проти України.

Станом на 19 грудня Офіс генерального прокурора України зареєстрував понад 118 тисяч злочинів агресії і воєнних злочинів, вчинених силами РФ. За даними ОГП, 681 представник військово-політичного керівництва Росії є підозрюваним.