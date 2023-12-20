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Третій день поспіль: над Дніпропетровщиною збили російську ракету Х-59

Російські ракети Х-59 на Дніпропетровщиною також збивали 18 і 19 грудня (ілюстраційне фото)
Російські ракети Х-59 на Дніпропетровщиною також збивали 18 і 19 грудня (ілюстраційне фото)

Сили протиповітряної оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю, заявило повітряне командування «Схід» 20 грудня.

«В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету Х-59», – йдеться в повідомленні.

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Про збиття також повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про руйнування внаслідок падіння уламків він не повідомляв.

Російські ракети Х-59 на Дніпропетровщиною також збивали 18 і 19 грудня.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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