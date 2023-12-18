Повітряні сили: над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59

Сили протиповітряної оборони збили російську керовану авіаційну ракету в Дніпропетровській області, повідомило повітряне командування «Схід» увечері 18 грудня.

«В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету Х-59», – йдеться в повідомленні.

Раніше командування Повітряних сил попереджало про ракету в напрямку Кривого Рогу.

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Українські сили протиповітряної оборони 11 грудня в небі на Кривим Рогом Дніпропетровської області знищили російську ракету.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.