Через російський обстріл Херсона загинув чоловік – місцева влада

Російські війська обстріляли Херсон з артилерії, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 18 грудня.

Зокрема, під обстріл потрапило приватне підприємство в одному з житлових кварталів обласного центру.

«На жаль, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці», – заявив Прокудін.

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За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.