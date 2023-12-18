Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Через російський обстріл Херсона загинув чоловік – місцева влада

Наслідки попереднього російського обстрілу Херсона, 3 грудня 2023 року
Наслідки попереднього російського обстрілу Херсона, 3 грудня 2023 року

Російські війська обстріляли Херсон з артилерії, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 18 грудня.

Зокрема, під обстріл потрапило приватне підприємство в одному з житлових кварталів обласного центру.

«На жаль, травми несумісні з життям, отримав 40-річний охоронець, який знаходився на робочому місці», – заявив Прокудін.

Читайте також: 81-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Херсона – ОВА

За даними голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG