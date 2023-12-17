81-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Херсона – ОВА

Місцевий цивільний житель загинув внаслідок російського обстрілу Херсона 17 грудня, повідомила обласна військова адміністрація.

«Близько 10:20 окупаційні війська вдарили по центральній частині міста. Травм, несумісних із життям, зазнав 81-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.