Через негоду знеструмлені 183 населені пункти у чотирьох областях – Міненерго

Станом на 9 ранку понеділка, 18 грудня, без напруги залишаються 157 населених пунктів (23,6 тисячі абонентів), внаслідок бойових дій – 140 (154 тисячі точок обліку), йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики України.

«Протягом доби знеструмлено 36 населених пунктів (24,1 тисячі точок обліку), при цьому підключено 80 населених пунктів (25 тисяч споживачів). Над відновленням електропостачання працюють 58 бригад, 57 одиниць техніки», – зазначають у відомстві.

Відомо також, що на Харківщині через негоду знеструмлено 31 населений пункт (1,8 тисячі клієнтів), через бойові дії – 16,4 тисячі споживачів.

Водночас, на Запоріжжі, внаслідок бойових дій та технічних причин за добу відключились 10 населених пунктів (1,1 тисячі споживачів). Без електроенергії залишається 63 населених пунктів (близько 26 тисяч абонентів).

За даними енергетиків, у Дніпропетровській області через несприятливі метеоумови без напруги 3 населених пункти – 330 споживачів.

«Внаслідок проведення земляних робіт сторонньою організацією на Київщині в Обухівському районі пошкоджено підземний газопровід. Відключено від газопостачання 87 споживачів (приватні будинки)», – зазначили в Міненерго.

У Сумській області через негоду без світла 3 населених пункти (220 споживачів), з технологічних причин – 9 населених пунктів (507 клієнтів). Внаслідок бойових дій залишаються без напруги 67 населених пунктів – 3,9 тисячі абонентів.

«Внаслідок нових обстрілів в Херсоні знеструмились понад 12 тисяч споживачів, в області – понад 2 тисячі», – зазначають у Міненерго.

Відомо також, що на Чернігівщині через бойові дії без напруги опинилось 14 населених пунктів (1,8 тисячі точок обліку). Внаслідок технічних причин знеструмлено 3 населених пункти (251 абонент).

Упродовж останніх місяців російські військові не здійснювали масованих ракетних обстрілів українських цивільних обʼєктів і критичної інфраструктури. Втім, енергосистема, пошкоджена минулорічними обстрілами, все одно зазнає навантажень на тлі похолодання. «Укренерго» регулярно просить споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

У 2022 році вже в листопаді в більшості українських регіонів були запроваджені графіки відключення електрики, оскільки ураження енергетичної інфраструктури унеможливлювали звичне споживання. У 2023 році станом на першу декаду грудня таких проблем не виникало.