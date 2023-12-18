Галущенко розповів, чи можливі блекаути у разі сильних морозів

У разі сильних морозів в Україні не прогнозують тривалих відключень електроенергії, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

«Блекаути, на жаль, вони можуть бути тільки внаслідок стихійного лиха. І ми мали такі ситуації», – сказав Галущенко.

Він нагадав про відключення електроенергії в Одеській області через негоду декілька тижнів тому.

«І потім цей циклон пішов на захід України, де так само вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор, який може бути. Окрім військового впливу», – додав міністр.

Упродовж останніх місяців російські військові не здійснювали масованих ракетних обстрілів українських цивільних обʼєктів і критичної інфраструктури. Втім, енергосистема, пошкоджена минулорічними обстрілами, все одно зазнає навантажень на тлі похолодання. «Укренерго» регулярно просить споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

У 2022 році вже в листопаді в більшості українських регіонів були запроваджені графіки відключення електрики, оскільки ураження енергетичної інфраструктури унеможливлювали звичне споживання. У 2023 році станом на першу декаду грудня таких проблем не виникало.