В Україні через негоду і бойові дії знеструмлені 610 населених пунктів – Міненерго

В Україні через негоду і бойові дії знеструмлені 610 населених пунктів України, водночас обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей, повідомило 17 грудня Міністерство енергетики.

«Через несприятливі погодні умови (поривчастий вітер, снігопади й обледеніння) залишаються без напруги споживачі у Харківській і Донецькій областях. Внаслідок бойових дій і з технічних причин без світла – 446 населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Водночас у Міненерго зауважили, що дефіциту електроенергії минулої доби не зафіксовано і не передбачається на поточну.

«Електроенергії, яку генерують українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Також буде здійснюватися комерційний імпорт електроенергії… Графіки відключень електроенергії не застосовуються в жодній з областей. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована», – йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві наголосили, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання «особливо зранку з 9:00 до 11:00 та ввечері – з 17:00 до 19:00».

Раніше голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький припустив, що на енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.

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