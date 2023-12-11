В енергосистемі України знову є дефіцит, залучено аварійну допомогу з-за кордону

Сьогодні в енергосистемі України знову є дефіцит. Для підтримки балансу залучено аварійну допомогу з Румунії та Польщі, повідомляє у понеділок пресслужба «Укренерго».

Причини дефіциту потужності – недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні.

«Можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії все ще сильно обмежені. Сьогодні одразу три енергоблока не включились в роботу у визначений час через продовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні. Диспетчерський центр «Укренерго» вже зранку бачить, що споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%. Це еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, потужностей яких наразі немає в наявності. В окремих областях зростанню споживання сприяє і погіршення погодних умов», – пояснили у компанії.

Наразі ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводили.

«Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію», – додали в «Укренерго».

Крім того, у Міненерго також звертають увагу, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (особливо у вечірній час – з 17:00 до 19:00).

«Міненерго звертається до споживачів з проханням допомогти енергетикам та усім, для кого світло є критичною потребою – лікарям, комунальникам, військовим. Перенесіть використання енергоємних приладів на нічні години», – йдеться в повідомленні.

За даними енергетиків, станом на ранок 11 грудня через негоду знеструмлено 70 населених пунктів в Дніпропетровській, Кіровоградській та Тернопільській областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів. Внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ є пошкодження в електромережах, знеструмлено понад 100 споживачів. Тривають відновлювальні роботи.