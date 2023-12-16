Міненерго: в Україні через негоду знеструмлені 240 населених пунктів, ще 443 – через війну

Через складні погодні умови станом на ранок 16 грудня без електроенергії залишаються споживачі в 240 населених пунктах на Донеччині та Харківщині, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Ще 443 населених пункти знеструмлені внаслідок бойових дій та з технічних причин», – додають у відомстві.

Також у міністерстві вказують, що запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається – «дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається, до роботи повернуто один блок ТЕС».

Читайте також: Зиму «можемо пройти і без відключень»: як підготували енергосистему України та що може зробити кожен

Міністерство енергетики закликало споживачів заощаджувати електроенергію – «важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні зранку з 10:00 до 12:00 та ввечері – з 16:00 до 18:00)».