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Над Дніпровським районом збили російську ракету – Лисак

У ПК «Схід» уточнили, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 (фото ілюстративне)
У ПК «Схід» уточнили, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 (фото ілюстративне)

Сили протиповітряної оборони з Повітряного командування «Схід» збили російську ракету над Дніпровським районом, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Подробиць він не навів і не уточнив, чи є наслідки від падіння уламків.

Водночас у ПК «Схід» уточнили, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Напередодні Повітряні сили також повідомляли про збиття над Дніпропетровщиною ракети Х-59.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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