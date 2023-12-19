Над Дніпровським районом збили російську ракету – Лисак

Сили протиповітряної оборони з Повітряного командування «Схід» збили російську ракету над Дніпровським районом, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Подробиць він не навів і не уточнив, чи є наслідки від падіння уламків.

Водночас у ПК «Схід» уточнили, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Напередодні Повітряні сили також повідомляли про збиття над Дніпропетровщиною ракети Х-59.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.