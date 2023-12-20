Війська РФ використовують боєприпаси «низької якості» з Північної Кореї – Генштаб ЗСУ

Російські війська через недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, вимушені використовувати артилерійські й мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї, заявив у ранковому зведенні 20 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат і мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння й особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупованні військ «Днепр», де командувачем є генерал (Михайло) Теплінський», – йдеться в повідомленні.

Генштаб також повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, найбільше атак (35) українські військові відбили на Авдіївському напрямку. «На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій і здійснив вісім спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч і з втратами відступив», – також повідомили у командуванні.

У жовтні Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю.

У британській розвідці зауважували, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній Росії.

Британські військові припускали, що цілком імовірно це було однією з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї.

Перед цим Сполучені Штати заявили, що впродовж останніх тижнів Північна Корея доставила до Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання і боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя постачалася.

Вашингтонські аналітики з Beyond Parallel публікували супутникові зображення зі збільшенням руху поїздів уздовж кордону Росії з Північною Кореєю. Зростання активності, казали експерти, «ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії».

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