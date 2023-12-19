Генштаб: війська РФ 8 разів намагались штурмувати ЗСУ на лівобережжі Херсонщини – отримали відсіч

Російські війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини – противник протягом доби здійснив вісім спроб штурму, але отримавши відсіч, відступив, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 8 спроб штурмових дій, отримав гідну відсіч, із втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Продовжують заходи із розширення плацдарму», – йдеться у повідомленні.

Загалом на фронті протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень.

За даними штабу, українські військові відбили російські атаки на шести напрямках, найбільше – на Авдіївському. На цій ділянці фронту українські захисники відбили 22 атаки східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще сім атак в районах Первомайського та Невельського на Донеччині.



На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили всі атаки в районі Синьківки Харківської області, де війська РФ за підтримки авіації безуспішно намагалися прорвати українську оборону, на Лиманському напрямку відбили чотири російські в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області, а на Бахмутському – 10 російських атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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У Генштабі додають, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області – тут було 11 атак, на Запорізькому напрямку відбили 9 атак загарбників західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області, де противник за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

Наприкінці листопада британська розвідка заявляла, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважає їх «дуже проблемними».

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У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.