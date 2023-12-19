«Ми візьмемо мотивацією» – Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть лівобережжя Дніпра

Російських військ на лівому березі Херсонщини більше, ніж українських, однак ЗСУ мають перевагу в мотивації, заявила в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона також впевнена, що російська армія не зможе повторно окупувати правобережжя Херсонщини.

«Ось це (окупація правобережжя – ред.) – місія самогубця, однозначно. Тому що правий берег – і вищий за лівий, і мости зруйновані. І підтримки там окупанти ніякої не мають. На лівому березі ситуація складна саме через те, що окупаційне військо там у великому обсязі. Дійсно, їх там більше за нас. Але ми візьмемо мотивацією», – сказала Гуменюк.

За її словами, утримання плацдарму на лівобережжі Херсонщини має важливе значення насамперед для підтримки морального духу українців в окупації.

«По-перше, це дуже потужний психологічний момент для населення тимчасово окупованих територій. Люди перебувають вже майже два роки в окупації, і вони не мають іншого, більш потужного сигналу про те, що до них прийдуть, їх звільнять, ніж присутність наших військ на лівому березі. Також це дуже потужний психологічний момент і для окупаційних військ. Вони дійсно в дуже такому непростому стані, коли розуміють команду іти і штурмувати наші позиції», – сказала Гуменюк.

Наприкінці листопада британська розвідка заявляла, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважає їх «дуже проблемними».

У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.

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