Росія тисне на Сході: на які міста націлився агресор?

За даними DeepState, Росія за минулу добу просунулась одразу на двох напрямках: під Бахмутом – біля Хромового, на схід від Іванівського і на північ від Кліщіївки; під Донецьком – на південь від Новомихайлівки.

Аналітики проєкту опублікували відео, на якому видно, як російські солдати наступають у бік Іванівського йдуть не криючись, на повний зріст. Це, за словами українських військових, зумовлено тим, що на цій ділянці противник має значну перевагу в живій силі: її «не шкода».

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський називає метою агресора на Бахмутському напрямку – наступ на Часовий Яр, потім Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області.

Також, за його словами, для російської армії залишаються важливими Куп'янський та Лиманський напрямки.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Чи зможуть ЗСУ стримувати сили противника без залучення резервів?

Де армія РФ бере ресурси для атак на кількох напрямках одночасно?

Яку техніку Україна зможе поповнювати самостійно – без допомоги західних партнерів?

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Схід