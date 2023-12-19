«Ситуація складна». Сирський назвав цілі наступу військ РФ на трьох напрямках

Російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках, ситуація там складна, українським військам доводиться воювати в умовах переваги противника як в озброєнні, так і в кількості особового складу, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту і сформовані з колишніх злочинців підрозділи «Шторм Z» і «Шторм V». Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області», – написав Сирський у телеграмі вранці 19 грудня.

На Лиманському напрямку, за його словами, російські війська перейшли до постійних атак позицій українських сил у напрямках Макіївки і Тернів.

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«Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники. Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення і створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ», – додав командувач.

Він наголосив, що українські командири і штаби «в режимі 24/7» відстежують зміни в ситуації, аналізують дії противника і своїх військ, ухвалюють «ефективні управлінські рішення для посилення оборони і знищення ворога».

«На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону і знищують ворога. Противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих із колишніх в’язнів. Попри щоденні втрати в особовому складі й техніці, російські окупанти продовжують проведення наступальних дій», – заявив Сирський.

За його даними, за першу половину грудня загарбники втратили у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» близько восьми тисяч військовослужбовців і понад п’ятсот одиниць військової техніки. Російські війська дані про втрати не коментують.

У ранковому зведенні про ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ вранці 19 грудня заявив, що протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку і Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважував, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.