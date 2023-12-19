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«Ситуація складна». Сирський назвав цілі наступу військ РФ на трьох напрямках

Українські військові на Донеччині, 16 грудня 2023 року
Українські військові на Донеччині, 16 грудня 2023 року

Російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках, ситуація там складна, українським військам доводиться воювати в умовах переваги противника як в озброєнні, так і в кількості особового складу, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту і сформовані з колишніх злочинців підрозділи «Шторм Z» і «Шторм V». Мета ворога на цьому напрямку зрозуміла – це наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Славянськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області», – написав Сирський у телеграмі вранці 19 грудня.

На Лиманському напрямку, за його словами, російські війська перейшли до постійних атак позицій українських сил у напрямках Макіївки і Тернів.

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«Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники. Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення і створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ», – додав командувач.

Він наголосив, що українські командири і штаби «в режимі 24/7» відстежують зміни в ситуації, аналізують дії противника і своїх військ, ухвалюють «ефективні управлінські рішення для посилення оборони і знищення ворога».

«На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону і знищують ворога. Противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих із колишніх в’язнів. Попри щоденні втрати в особовому складі й техніці, російські окупанти продовжують проведення наступальних дій», – заявив Сирський.

За його даними, за першу половину грудня загарбники втратили у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» близько восьми тисяч військовослужбовців і понад п’ятсот одиниць військової техніки. Російські війська дані про втрати не коментують.

У ранковому зведенні про ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ вранці 19 грудня заявив, що протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку і Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважував, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.

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