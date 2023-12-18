Схід: ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках

Американський Інститут вивчення війни у звіті 17 грудня зазначив, що російські війська продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки. Аналітики з посиланням на геолоковані кадри пишуть, що загарбники досягли незначних успіхів поблизу Степового.

Російські «воєнкори» також стверджують, що російські війська нібито контролюють усю Мар’їнку та зачищають її околиці. Однак ISW не знайшов цьому візуального підтвердження.

15 грудня британська розвідка назвала однією з можливих оперативних цілей Росії в цьому районі забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 і Н15 для подальшого просування на захід у бік Курахового. При цьому великий та оперативно значущий прорив військ РФ у Мар’їнці британська розвідка оцінила як «вкрай малоймовірний».

Водночас аналітики на підставі опублікованих 17 грудня кадрів із геолокацією констатують – українські війська просунулися в районі Синьківки на Куп'янському напрямку і успішно контратакували на схід від Невельського під Авдіївкою.

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Як повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 грудня, на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію Росії: відбито 16 атак противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, і ще 11 – на південь від Тоненького, Невельського та Первомайського.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Що дасть Росії повне захоплення Мар’їнки, якщо це станеться?

Які ще резерви Росія готова кинути на штурм Авдіївки та чи вистачить у ЗСУ сил для стримування тиску агресора?

Чи чекати змін лінії фронту до кінця року?

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Схід

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що російські війська розпочали масований наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Британська розвідка припускає, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії. Водночас вірогідність прориву Росії тут британська розвідка оцінює як «вкрай малоймовірну».

10 грудня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України залишається «складною», Росія не припиняє ведення наступальних дій на всьому фронті.

У звіті 11 грудня Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.