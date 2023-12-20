Удар по одному з найбільш постраждалих районів Харкова. Мер повідомив, куди влучили сили РФ

Російські війська в ніч на 20 грудня завдали щонайменше двох ударів «по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів», повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це – суто цивільний обʼєкт», – написав Терехов у телеграмі. Про постраждалих він не повідомив.

Раніше Повітряні сили повідомили, що російські війська завдали удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині. Попередньо обійшлося без постраждалих, кажуть військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.