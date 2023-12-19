На Сумщині через російські обстріли поранені дві людини – ОВА

Через російські обстріли на Сумщині поранені дві людини, повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Есманська громада: здійснено артобстріл (26 вибухів) та обстріл з РСЗВ (15 вибухів). Внаслідок обстрілу цивільний житель села Есмань отримав поранення. Госпіталізований до медичного закладу. Також росіяни били з мінометів (4 вибухи)», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок артобстрілу селища Краснопілля поранена людина – її доставили в медичний заклад.

Протягом дня російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Есманська, Середино-Будська громади Сумщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, в тому числі прикордонні з РФ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Днями у Держприкордонслужбі повідомили, що останнім часом Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.