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Новини | Суспільство

Прокудін: жителька села на Херсонщині загинула через російський обстріл

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко раніше також повідомив про обстріл обласного центру вранці (ілюстраційне фото)
Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко раніше також повідомив про обстріл обласного центру вранці (ілюстраційне фото)

Російська армія обстріляла село Тягинка в Бериславському районі Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 21 грудня.

За його даними, село зазнало обстрілу близько 11:30 у четвер.

«Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям», – написав він.

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Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко раніше також повідомив про обстріл обласного центру вранці. Зокрема, снаряди влучили в заклад освіти у передмісті Херсона.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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