Прокудін: жителька села на Херсонщині загинула через російський обстріл

Російська армія обстріляла село Тягинка в Бериславському районі Херсонщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 21 грудня.
За його даними, село зазнало обстрілу близько 11:30 у четвер.
«Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям», – написав він.
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Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко раніше також повідомив про обстріл обласного центру вранці. Зокрема, снаряди влучили в заклад освіти у передмісті Херсона.
Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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