Влада Херсонщини і Донеччини повідомила про потерпілих за добу через атаки військ РФ

Через обстріли військ РФ за минулу добу в Херсонській області четверо людей зазнали поранень, повідомила тамтешня обласна військова адміністрація.

«За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні», – йдеться у повідомленні в Telegram.

За даними Донецької ОВА, 20 грудня через обстріли військ РФ поранень зазнали двоє жителів Донеччини – у Красногорівці й Торецьку.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.