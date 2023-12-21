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Атака БПЛА по Київщині – виникла пожежа на підприємстві, пошкоджено кілька авто

Наразі всі служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару (фото ілюстративне)
Наразі всі служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару (фото ілюстративне)

Через атаку військ РФ ударними безпілотниками на Київщині на цивільному підприємстві через падіння уламків виникла пожежа, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано. Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає. Всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, вночі армія РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши35 БПЛА типу Shahed-136/131. 34 ударні БПЛА було знищено. Атаки проводились хвилями у різний час, в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях, повідомили у Повітряних силах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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