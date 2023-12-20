На Дніпропетровщині збили два БПЛА, на Полтавщині уламки дрона впали на житловий будинок – влада

Сили протиповітряної оборони на Дніпропетровщині збили два безпілотники, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Мінус 2 ворожих безпілотники (в Криворізькому та Дніпровському районах)», – написав він у телеграмі.



На Полтавщині уламки БПЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. Як повідомила місцева влада, попередньо ніхто не постраждав.

Раніше стало відомо, що під час чергової атаки РФ дронами на Сумщині сили протиповітряної оборони збили два російських БПЛА.

Наразі повітряна тривога зберігається в Хмельницькій, Вінницькій та Луганській областях.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.