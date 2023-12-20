На Сумщині сили ППО збили два російських БПЛА, групи дронів все ще рухаються в інших областях

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російських ударних безпілотників у напрямку Черкащини та Чернігівщини.



«Ударні ворожі БпЛА заходять з Полтавщини та Кіровоградщини у Черкаську область! Інші групи з Сумської області на Чернігівщину», – йдеться у повідомленні.



У Черкаській області знову оголосили повітряну тривогу. О 22:06 – на Вінниччині.



На Сумщині сили протиповітряної оборони збили два російських БПЛА, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.