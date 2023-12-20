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На Сумщині сили ППО збили два російських БПЛА, групи дронів все ще рухаються в інших областях

На Сумщині сили протиповітряної оборони збили два російських БПЛА. Фото ілюстративне
На Сумщині сили протиповітряної оборони збили два російських БПЛА. Фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російських ударних безпілотників у напрямку Черкащини та Чернігівщини.

«Ударні ворожі БпЛА заходять з Полтавщини та Кіровоградщини у Черкаську область! Інші групи з Сумської області на Чернігівщину», – йдеться у повідомленні.

У Черкаській області знову оголосили повітряну тривогу. О 22:06 – на Вінниччині.

На Сумщині сили протиповітряної оборони збили два російських БПЛА, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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