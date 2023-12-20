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Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох груп БПЛА. Ракетна небезпека зберігається по всій Україні

Крім того, військові зафіксували зліт МіГ-31К (носій ракет «Кинджал») – у всіх областях України оголошена повітряна тривога.
Крім того, військові зафіксували зліт МіГ-31К (носій ракет «Кинджал») – у всіх областях України оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили Збройних сил України попередили про рух кількох груп російських ударних безпілотників з півдня та сходу.

«Атака декількох груп ворожих ударних БпЛА з півдня! Напрямок руху з Херсонщини на Кривий Ріг. Атака декількох груп ворожих ударних БпЛА з Курської області РФ на Сумщину», – йдеться у повідомленні.

Крім того, військові зафіксували зліт МіГ-31К (носій ракет «Кинджал») – у всіх областях України оголошена повітряна тривога.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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