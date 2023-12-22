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Сили РФ вдарили з дрона по Новобериславу, постраждав чоловік – ОВА

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові вдарили безпілотником по Новобериславу на Херсонщині, йдеться в повідомленні пресслужби обласної військової адміністрації.

«Постраждав 68-річний чоловік. В нього – вибухова травма, поранення ніг та черева», – зазначили в Херсонській ОВА.

Зазначається, що потерпілого доставляють до лікарні для надання допомоги.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що за минулу добу війська РФ 117 обстріляли регіон, одна людина загинула і двоє постраждали.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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