Сили РФ вдарили з дрона по Новобериславу, постраждав чоловік – ОВА

Російські військові вдарили безпілотником по Новобериславу на Херсонщині, йдеться в повідомленні пресслужби обласної військової адміністрації.

«Постраждав 68-річний чоловік. В нього – вибухова травма, поранення ніг та черева», – зазначили в Херсонській ОВА.

Зазначається, що потерпілого доставляють до лікарні для надання допомоги.

Раніше Херсонська ОВА повідомила, що за минулу добу війська РФ 117 обстріляли регіон, одна людина загинула і двоє постраждали.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.