Командиру ОМОНу з розслідування Радіо Свобода, причетному до викрадень та катувань цивільних, оголосили підозру

Правоохоронці заочно повідомили підозру командиру красноярського ОМОНу Казеічеву Сергію Вікторовичу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) під час окупації села Здвижівка, Київської області, що раніше виявили журналісти Радіо Свобода у своєму розслідуванні.

Слідчі Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та місті Севастополя, довели, що Казеічев віддавав незаконні накази підлеглим, зокрема, щодо ув’язнення мешканців села та застосування до них психологічного й фізичного насильства.

«У березні 2022 року за вказівкою підозрюваного було затримано 4 цивільних мешканців села. Для залякування цивільних та придушення опору, окупанти з вогнепальної зброї розстріляли собаку одного із них.

Ув’язнених примусово помістили до холодного приміщення, непридатного для перебування там людей. Військові РФ зв’язали потерпілим руки пластиковими стяжками та закрили їм очі ганчірками, обмотавши голови клейкою стрічкою. Таким чином їх схиляли до співпраці.

Одного із затриманих обливали рідиною, імітуючи підпал, та вивозили до лісосмуги, лякаючи розстрілом», ‒ йдеться у повідомленні ОГП.

За даними джерел Радіо Свобода у правоохоронних органах, триває розслідування інших епізодів щодо інших ймовірних воєнних злочинів, виявлених Радіо Свобода у матеріалі про окупацію села Здвижівка, Київської області.

За час російської окупації в селі Здвижівка та її околицях були вбиті щонайменше 18 цивільних. Ще двоє чоловіків залишаються безвісти зниклими.

Під час битви за Київ у лютому-березні 2022 року Здвижівка стала важливою стратегічною точкою для російської армії. Саме на околиці цього села окупанти збудували одну із найбільших на Київщині тилову військову базу. Журналістам Радіо Свобода також вдалося встановити, що у Здвижівці був розташований штаб 98-ї дивізії ВДВ із Іваново та зведені підрозділи Росгвардії по Сибірському округу, зокрема красноярський ОМОНу та СОБРу.

Завдяки свідкам, опитаним Радіо Свобода, вдалося ідентифікувати та встановити, що в.о. заступника 98-ї дивізії ВДВ, майор Євгеній Золотарьов неодноразово приїжджав до одного із маєтків у селі, де трапилось вбивство п’ятьох цивільних чоловіків.

У 2022 році Київська міська прокуратура вже повідомилялапро підозру командирам Росгвардії Казеічеву та Потопальському за масовий розстріл автомобілів із мирними мешканцями у Гостомелі 25 лютого 2022 року, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій.