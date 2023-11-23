«З7-й рік» чи боротьба з корупцією: реакції на арешт колишнього очільника Держспецзв'язку Щиголя

Вищий антикорупційний суд на два місяці заарештував колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя, попри те, що його хотіли взяти на поруки депутати від фракції «Слуга народу». 20 листопада в НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну схему, в якій, нібито, брало участь керівництво Держспецзв’язку. Щиголя підозрюють у заволодінні державними коштами на суму понад 62 мільйони гривень. Кабінет міністрів того ж дня звільнив Щиголя і та його заступника з питань цифрового розвитку Віктора Жору. Радіо Свобода звернулося за коментарем до Держспецзвʼязку, але там відповіли, що коментарі нададуть «із понеділка».

Президент Зеленський виключив Юрія Щиголя зі складу Ставки верховного головнокомандувача і замість нього увів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live розпитало тих, хто має протилежні думки щодо цієї ситуації.

Олександр Федієнко, народний депутат України («Слуга народу»), член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації. Він разом із депутатом Михайлом Крячком приходили в суд і просили, щоб їм дозволили взяти Юрія Щиголя на поруки.

– Ви приходили брати на поруки Юрія Щиголя. Чому? Дехто навіть назвав ваш вчинок і вчинок вашого колеги «ганебним». Поясніть вашу мотивацію.

– Я достатньо давно знаю команду – (Юрія – ред.) Щиголя, (Віктора – ред.) Жору, принаймні, цих двох людей. І впевнений: те, що їм інкримінують, особисто вони не скоювали.

Мені, як магістру права, як людині, яка фахово розуміється і має купу сертифікатів з питань кібергігієни, кібербезпеки, яка свого часу писала методичні рекомендації для правоохоронних органів щодо збору цифрових доказів, доведення вини на підставі цифрових доказів, було цікаво, як це відбувається.

Без жодних наявних доказів, порушуючи всі процедурні процеси, було застосовано механізм взяття Щиголя під варту

Те, що я побачив, те як відбувається процес: коли прокурор зачитав обвинувачення для обрання запобіжного заходу, а адвокат, навпаки, розповідав, що немає підстав... Мені було сумно.

Просто взяли якусь незрозумілу переписку і на підставі суто переписки, без жодної експертизи, без жодних наявних доказів, порушуючи всі процедурні процеси (звинувачення як такого з точки зору рішення суду ще немає), було застосовано механізм взяття Щиголя під варту.

Мені не соромно, я це кажу одразу. Я про це написав.

Так, є ті, за кого мені соромно – за багатьох колег. Я це теж не приховую, я достатньо відвертий і публічний депутат.

Але в цьому питанні я можу сказати, що я знав всіх попередників Щиголя, їх було четверо чи п’ятеро. Ще тоді я не був народним депутатом, і увесь цей час в нашій країні постійно відбувалися кіберінциденти, витоки інформації з державних інформаційних ресурсів, але з приходом дійсно професійної команди…

– Я вас почула. Тоді поясніть мені, будь ласка, якщо ви впевнені в чесності і невинуватості пана Щиголя, звідки взялося це звинувачення і підозра? Надумали? Переслідування? Ну от, яка ваша думка тоді? Тому що дуже серйозні насправді звинувачення.

– Дивіться, я можу сказати, що якщо взяти зараз будь-який телефон будь-якої посадової особи з державного сектору, і якщо застосувати ту методику, яку я вчора бачив – на 100%, на 1000% будь-який чиновник може бути у ВАКСі, притягнутий до кримінальної відповідальності.

– Що ви маєте на увазі? Що таке може бути в телефоні будь-якого чиновника, щоб йому світило після цього до 12 років? А саме стільки Щиголю світить.

– Ще скажу: те, що я вчора почув, базується суто на неідентифікованій переписці з неідентифікованими номерами, уривки фраз тощо, розумієте?

Тобто беруть уривок фрази з одного месенджера, потім уривок – з іншого месенджера. Потім вже суддя питає прокурора: «Так, а чий криптогаманець?».

Беруть уривок фрази з одного месенджера, потім уривок – з іншого месенджера

Прокурор каже: «ну, я не знаю, чий гаманець, там же довідки немає, але ж ми знайшли скріншот в переписки в телефоні Щиголя».

Скріншот – за один місяць, а раніше цей телефон на два місяці був конфіскований, тобто якось цей скріншот там взявся?

І це постійно так, розумієте?!

Я це чув на власні вуха і бачив на власні очі. І тому мені це було неприємно.

– Треба внести ясність, тому що в САП повідомили, що дохід Щиголя за останні роки склав 4,5 мільйони гривень, а НАБУ стверджує, що вони виявили на криптогаманці Щиголя близько 1,5 мільйонів доларів у криптовалюті.

– Давайте я одразу ж уточню. Ще раз: на моєму телеграм-каналі є відео, де прокурор каже, що він не знає, чий це гаманець. Ще раз, ви не почули мене, повинна бути проведена технічна експертиза.

Повинно бути доведено, що це саме криптогаманець Щиголя

Це повинно бути доведено, що це саме криптогаманець Щиголя. І тільки після цього це може бути застосовано як обвинувачення. А до цього – процес слідства: збирання доказів, проведення відповідної технічної експертизи і так далі.

Зараз ми спіймаємо будь-яку людину, давайте мене, наприклад, я скажу: «у мене є криптогаманець». Все, на підставі цього будь-який детектив тепер може мені висунути обвинувачення.

Ми живемо в конституційній країні, неважливо, хто ця людина – чиновник чи не чиновник – всі відповідні докази, тим паче у тяжких кримінальних справах повинні бути чітко доведені.

Інше питання: окей, зараз запобіжний захід є, з часом, наприклад, він (Юрій Щиголь – ред.) доводить свою невинуватість в суді, що далі? Хтось вибачиться? От мені просто цікаво – що далі? А, може, ви мені назвете доведені до рішення суду, з обвинуваченим вироком, справи? Я такого давно не пам’ятаю.

– Останній момент теж стосується грошей, бо ж у нього проводили обшуки і, за повідомленням правоохоронних органів, виявили понад 80 тисяч євро, понад 70 тисяч доларів – готівкою, а зарплата у нього офіційна не така вже і велика, направду. Не задавалися ви запитанням – звідки гроші?

– Не задавався. Він повідомив офіційно, що так, це його гроші. Там питання з декларуванням, я не знаю, чесно кажучи, як правильно військові повинні декларувати.

Я свою декларацію подаю сумлінно і постійно, у військових там є якісь «питання» з декларуванням.

Мені, як магістру права, дуже неприємно

Але він сказав, що готовий буде задекларувати ці гроші – це він підтвердив. І, до речі, на цих грошах детективи НАБУ не наполягали, з тієї точки зору, що вони його звинувачували в цих грошах.

Вони свою обвинувальну базу суто базували на якійсь міфічній схемі, яку вони самі собі намалювали, бездоказово, до речі. І мені, як магістру права, дуже неприємно.

І на тому криптогаманці, вірніше, на скріншоті в переписі з невідомого номеру в телефоні Щиголя, який був конфіскований два місяці тому, а переписка чомусь (з’явилася – ред.) пізніше. Ось і все, оце от реальність.

– Ви не вірите у версію слідства і саме тому ви готові були брати Юрія Щиголя на поруки? Це якщо коротко.

– Якщо коротко, я пам’ятаю, як нещодавно було практично зруйновано виробництво військового підприємства Archer, і хто його зруйнував?

– Хто?

– Як ви думаєте, хто зруйнував виробництво Archer? Вбийте в Google – і побачите.

Почуйте мене: я вчора бачив 37-й рік

Взагалі мене дуже цікавить історія: чому все, що у нас в країні починає більш-менш працювати – туди приходять і руйнують це.

Оце мені невідомо. Це слідство, і суд доведе – винні Щиголь і Жора, чи не винні. Якщо винні, значить тюрма і це нормально, з корупцією треба боротися. Але ще раз, ви почуйте мене: я вчора бачив 37-й рік. Це все.

Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, засновник першого центру реагування на надзвичайні ситуації у Держспецзв’язку, заступник керівника відділу боротьби з комп’ютерною злочинністю при Департаменті контррозвідки СБУ (2000-2005р.р.):

– Скажіть, будь ласка, а яку репутацію у вашому професійному середовищі має Юрій Щиголь? І чи здивувала вас новина про те, що йому оголошена підозра і його взято під варту?

– Репутація вкрай низька, а звинувачення мене абсолютно не здивувало.

Це ж людина, яка в 2015 році вже затримувалась за спробу отримання, вимагання хабаря

Більше того, я його давно чекаю з моменту його призначення у 2020 році на цю високу посаду. Тому що це просто шокувало мене свого часу.

І я намагався якось пояснити, докричатися до суспільства, що «люди добрі, що ж ви робите».

Це ж людина, яка в 2015 році вже затримувалась за спробу отримання, вимагання хабаря, коли він служив у СБУ в Дніпропетровській області.

Була навіть на «Українській правді» стаття, правда без його обличчя. Але він там стоїть, руки за спиною, і біля нього купа грошей валяється.

І ще вони вимагали з колегою хабар у підприємця. Але чомусь ця історія старанно замовчувалася.

Раптом якось несподівано, неочікувано для всіх, раз і став головою Держспецзв'язку

Кримінальна справа по тому випадку 2015 року розвалилася якимось чином. Не була доведена його провина і загалом його виправдали, наскільки мені відомо. Хоча «знаючі» люди, мені казали, що власне тут все дуже непросто.

Але менше з тим. Він продовжив службу в СБУ, потім перевівся в Київ. А вже в Києві в одному з департаментів СБУ служив.

І потім раптом якось несподівано, неочікувано для всіх, раз і став головою Держспецзв'язку. Тобто такий дуже високий кар'єрний стрибок зробив.

Хоча репутація у нього була відома всім, хто його знав, хто знав про його кар'єру і так далі. Коли мені розказали всю цю історію, я був просто шокований. І просто не розумів, як людину вже з такими нахилами, скажімо так, його призначили на фактичну посаду міністра відомства, яке має відповідати за технічний захист інформації в Україні.

– До речі, тут якщо ви слухали, був перед вами Олександр Федієнко. Це один з народних депутатів від «Слуги народу», який пішов брати Юрія Щиголя на поруки. І він абсолютно протилежні речі казав. Він казав про хорошу репутацію. Він казав про те, що докази не мають під собою ніякого підґрунтя. І що це, мовляв, був 37-й рік. Те, що він бачив на суді по Щиголю.

– Ну, насправді, пан Федієнко зацікавлена особа. Тому що він з Юрієм Щиголем дуже «плотно» працює, дуже давно.

І вони разом просувають абсолютно диктаторський законопроект 8087.

Цей законопроект шкодить потенційно Збройним силам України, Міністерству оборони

Згідно якого у Держспецзв'язку кратно надаються широченні повноваження, які порушують усі демократичні принципи, усі принципи побудови кібербезпеки, цей законопроект втручається безпосередньо і шкодить потенційно Збройним силам України, Міністерству оборони.

Цей законопроект містить величезну кількість нових корупційних ризиків. Плюс до того, що Держспецзв'язку і так вже має репутацію корумпованого відомства і не дуже-то потрібного країні насправді. А плюс до того, йому ще будуть згідно цього законопроекту додаватися величезні повноваження, просто монопольні.

Ось ця система, коли, знаєте, один формує вимоги, другий їх реалізує, третій контролює. Це має бути три різних відомства. Так ось згідно цього законопроекту все це в одному Держспецзв'язку мало би бути.

– А можна я вам поставлю дуже просте питання для людей, які вперше чують про Держспецзв'язок. Що робить ця організація, навіщо вона?

Ось тут два питання насправді. Навіщо вона – це одне питання. І що вона робить – це друге питання.

– Навіщо вона?

Згідно відповідного закону про Держспецзв'язку вони, якщо дуже коротко, безліч у них повноважень, кілька десятків. Але основна функція, власне, як вони позиціонуються – це технічний криптографічний захист інформації.

Останні роки їм додалися ще завдання по кіберзахисту країни і державних інституцій, і недержавних, і, зокрема, критичної інфраструктури. Ось буквально нещодавно їм додали обов'язок захищати критичну інфраструктуру. Тобто повноважень на папері багато-багато. Повноважень проводити перевірки, виписувати приписи, накладати навіть штрафи, і так далі.

А по факту, якщо якийсь інцидент трапляється, вони тікають в кущі

А по факту вони відповідальності, як такої, не несуть. Тобто вони на папері відповідають за безпеку інформації, за захист мереж. Але по факту, якщо якийсь інцидент трапляється, вони тікають в кущі і кажуть: «А ми тут при чому? Ми тут не при чому, відповідає власник системи, власник інформації Ми лише тут формуємо вимоги, ми тут ходимо, контролюємо все».

Ну, тобто ось така історія.

І я багато разів заявляв уже публічно і багато років стверджую, що у тому вигляді, який зараз є Держспецзв'язку, його потрібно або ліквідувати, або, скоріш за все, що більш розумно, виділити якісь розумні, дійсно корисні функції і розподілити їх за іншими відомствами.

А у сфері кібербезпеки створити окрему якусь професійну, бажано максимально незалежну агенцію, яка буде займатися якраз питаннями кібербезпеки. Тому що кібербезпекою в нашій країні багато відомств різних займається, але системи в цьому немає.

За останні три роки я 27 дописів про проблеми і негаразди Держспецзв'язку написав.