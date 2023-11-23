САП: суд взяв під варту ексголову Держспецзв’язку, призначивши заставу 25 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави в 25 млн грн ексголові Державної служби спеціального зв’язку.

Як повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд 22 листопада частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП.

Раніше стало відомо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про заволодіння коштами Держспецзв’язку, якого слідство вважає організатором. САП не називає імені фігуранта, але організація «Центр протидії корупції» повідомила, що йдеться про підприємця на ім’я Роман Коваль. Суд застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 мільйонів гривень застави.

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20 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що керівнику Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень.

Справа стосується закупівлі інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних, у 2021 році. За даними слідства, договір на закупівлі дістався компанії, підконтрольній «організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю».

Того ж дня уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. Виконувати обов’язки голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України буде Дмитро Маковський.