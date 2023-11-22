Справа про кошти Держспецзв’язку: організатору схеми призначили заставу в 50 мільйонів гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід фігуранту справи про заволодіння коштами Державної служби спеціального зв’язку, якого слідство вважає організатором. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 листопада.

«Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 мільйонів гривень застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення», – йдеться в повідомленні.

САП не називає імені фігуранта. Організація «Центр протидії корупції» повідомила, що йдеться про підприємця на ім’я Роман Коваль. Слідство припускає, що впродовж 2020-2022 років Коваль у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробив схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

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Його публічних коментарів щодо обвинувачень наразі немає.

20 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що керівнику Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень. За даними правоохоронців, посадовці діяли, зловживаючи службовим становищем та у складі організованої групи.

Того ж дня уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. Виконувати обов’язки голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України буде Дмитро Маковський.