ВАКС обрав нардепу Одарченку запобіжний захід – 2 місяці під вартою з можливістю застави у 15 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Андрію Одарченку з партії «Слуга народу» запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном два місяці з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень, передає кореспондент Радіо Свобода.

Під час судового засідання Одарченко заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Він сказав, що на відео, де йдеться про можливий хабар взагалі не його голос, а адвокати зазначили, що «навіть міміка не збігається».

Водночас Одарченко визнав контакти з Найємом, але заявив, що той нібито просив навчити його користуватися криптовалютою. Крім того, депутат заявив, що справа проти нього може бути свідченням «політичних чи якихось інших переслідувань».

У Національному антикорупційному бюро України 21 листопада заявили про викриття народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. За даними з кількох джерел, в тому числі співрозмовників Радіо Свобода, йдеться про представника «Слуги народу» Андрія Одарченка.

За даними НАБУ, депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тисяч доларів США, в обмін він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Як заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у коментарі Радіо Свобода, виключення народного депутата Андрія Одарченка з партії розгляне дисциплінарна комісія.

До парламентських виборів ​Андрій Одарченко був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. Також він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.