Суд збільшив заставу одному з підозрюваних у справі про привласнення майна аеропорту «Одеса»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила заставу одному з фігурантів справи про заволодіння майном аеропорту «Одеса» – про це повідомили пресслужба суду та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 листопада.

За повідомленням, ВАКС отримав апеляційну скаргу обвинувачення 26 жовтня, вона стосувалася запобіжного заходу одному з підозрюваних – застави в 155 мільйонів гривень.

«Колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову ухвалу, якою до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 180 мільйонів гривень, з покладенням процесуальних обов’язків», – йдеться в повідомленні.

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Рішення не підлягає оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомили в САП, йдеться про одного з ймовірних організаторів схеми – бізнесмена.

Раніше ВАКС обрав запобіжні заходи щонайменше двом фігурантам справи про привласнення майна аеропорту «Одеса».

Наприкінці серпня НАБУ та САП повідомили, що правоохоронці розслідують факти заволодіння майном і доходами міжнародного аеропорту в Одесі.

За оцінкою правоохоронців, учасники схеми, серед них двоє одеських бізнесменів, заволоділи не тільки майном аеропорту на суму 118 мільйонів гривень, а й доходами від його діяльності з 2012 по 2022 рік у сумі понад 2,5 мільярда гривень.