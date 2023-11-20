Боси мафії отримали 30 років у рамках масштабного судового процесу на півдні Італії

В Італії в південному місті Ламеція-Терме завершився масштабний судовий процес над членами італійської мафії «Ндрангета».



Суд засудив двох мафіозних босів до 30 років ув’язнення, а колишнього депутата парламенту – до 11 років ув’язнення.



Джанкарло Піттеллі, який був депутатом італійського парламенту від консервативної партії «Вперед, Італіє», заснованої колишнім прем’єр-міністром Сильвіо Берлусконі, який помер у червні цього року, засудили до 11 років позбавлення волі.



Тюремні вироки також були винесені кільком колишнім співробітникам поліції і колишньому члену регіональної ради за членство в злочинній організації, пише DPA.

З початку 2021 року суд розглядав справи понад 300 підозрюваних членів мафіозних організацій та їхніх помічників. Суд в багатьох випадках ухвалив вироки, рекомендовані обвинуваченням, яке вимагало термінів ув’язнення загально на понад 4700 років.



Обвинуваченим були пред’явлені звинувачення у вбивстві, членстві в злочинній організації, торгівлі наркотиками, відмиванні грошей і корупції державних службовців.

У травні цього року поліція по всій Європі заарештувала 132 людини в рамках операції проти найпотужнішого мафіозного угруповання Італії «Ндрангети» 3 травня. Арешти відбулися в десяти країнах, більшість арештів – в Італії.

«Ндрангета», яка базується в регіоні Калабрія, де проходив суд, перетворилася з третьої за величиною мафіозної організації після сицилійської «Коза Ностри» і неаполітанської «Каморри» на найбільший в Італії злочинний синдикат зі зв’язками в усьому світі, який, як вважають, значною мірою контролює нелегальну торгівлю кокаїном в Європі. Глобальний річний оборот оцінюється в 55 мільярдів доларів.