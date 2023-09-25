Помер заарештований у січні бос італійської мафії Маттео Денаро

Бос італійської мафії Маттео Мессіна Денаро, який був заарештований у січні після 30-річного переховування від правоохоронців, помер у віці 61 року, повідомило в понеділок інформаційне агентство ANSA.

На момент арешту Денаро хворів на рак. За останні тижні його здоров’я погіршилося. Чоловіка доставили до лікарні з в’язниці суворого режиму в центральній Італії.

Він впав у кому, лікарі констатували незворотну втрату всіх функцій головного мозку.

Денаро був засуджений за численні злочини, у тому числі за його роль у плануванні вбивства прокурорів-антимафіозівців в 1992 році. Ці злочини шокували Італію та спровокували активну боротьбу проти сицилійської мафії. Він також відповідальний за вибухи в Римі, Флоренції та Мілані в 1993 році, в результаті яких загинули 10 людей, а також за організацію викрадення та вбивство 12-річного хлопчика з метою змусити його батька не свідчити на суді проти мафії.

Поліція каже, що своє перше вбивство Маттео Денаро скоїв, коли йому було 18 років. Сам Денаро раніше заявляв, що вбив достатньо людей, аби заповнити їх тілами ціле кладовище.