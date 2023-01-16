В Італії затримали голову сицилійської мафії, який переховувався майже 30 років

Італійська влада затримала Маттео Мессіну Денаро, якого вважають босом мафіозного угрупування «Коза ностра», повідомило агентство ANSA із посиланням на поліцію.

За повідомленням, голову мафії затримали у приватній клініці у Палермо, де він проходив лікування. У спецоперації брали участь кілька десятків бійців спеціальної групи, які, зокрема, гарантували безпеку інших пацієнтів клініки.

Денаро ховався від правосуддя близько 30 років. Він був заочно засуджений до довічного ув’язнення у справі про вбивство у 1992 році борців із мафією Джованні Фальконе і Паоло Борселліно. Голові мафії були також висунуті звинувачення в організації низки вибухів у Мілані, Римі та Флоренції, які призвели до загибелі десяти людей.

«Це велика перемога держави, яка демонструє, що уряд не здається перед мафією», – прокоментувала арешт Денаро прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.