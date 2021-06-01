В Італії вийшов на свободу колишній член мафії, засуджений до двох довічних термінів

В Італії вийшов на свободу засуджений до двох довічних термінів колишній член мафії Джованні Бруска. Він був визнаний винним у низці резонансних вбивств, зокрема, в успішному замаху на відомого борця з мафією Джованні Фальконе та його дружини.

Згідно з власними твердженнями, Бруска вбив понад 150 людей. Його звільнили за співпрацю зі слідством.

Новина про звільнення 64-річного Бруски, відомого на прізвисько «Свиня», викликала різку критику в італійському суспільстві, пише Giornale de Sicilia. До 1996 року, коли мафіозо був заарештований, він був одним з найбільш розшукуваних італійських злочинців та правою рукою «боса босів» «Коза ностри» Тото Ріїни. За свою жорстокість Бруска отримав прізвисько «сканнакрітістіані» – «вбивця християн».

Після арешту він почав співпрацювати з урядом, розповідаючи прокурорам про причетність мафії до численних злочинів по всій Італії. У тому числі він зізнався у вбивстві 13-річного сина інформатора Сантіно ді Маттео, підлітка задушили та розчинили у кислоті. Цінність показань призвела до скорочення терміну ув’язнення Бруски. Але і призначений термін він не відсидів, і був випущений достроково за зразкову поведінку.

Тепер Бруска проведе чотири роки на волі під наглядом поліції. Його звільнення розкритикували родичі жертв і багато відомих політиків. Однак представник прокуратури заявив, що цінність свідчень мафіозо не викликає сумнівів. А газета Corriere della Sera наводить слова сестри вбитого ним Фальконе Марії: «По-людськи ця новина завдає мені болю, але це закон, закон, якого добивався і мій брат теж, і його потрібно поважати».

Джованні Фальконе був одним з головних борців з мафією. У 1992 році машина, в якій він їхав, і дві машини супроводу з охороною були підірвані закладеною під полотном дороги бомбою. На честь Фальконе названий аеропорт в Палермо, округ у Римі і багато вулиць у містах Сицилії.